Путин рассказал о проблемах плановой помощи в условиях пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Плановая медицинская помощь во время пандемии коронавируса сильно пострадала. Об этом рассказал Владимир Путин на большой пресс-конференции в "Манеже".

Он напомнил, что для борьбы с новой инфекцией пришлось перепрофилировать ряд лечебных заведений и врачей общей практики, а также изменить маршрутизацию пациентов.

"В целом удалось собрать в кулак все силы и эффективно противостоять всем угрозам. Одно из направлений работы – восстановление после ковида – работает не так эффективно, как бы хотелось. Диспансеризацию прошли около миллиона человек, нет системной работы", – отметил Путин.

Ранее глава государства рассказал, чем вызваны новые волны коронавируса. По его словам, это происходит из-за способности вируса к мутации.

