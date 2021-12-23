Путин назвал уровень коллективного иммунитета в России недостаточным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России недостаточным.

По словам российского лидера, этот показатель в стране достиг 59,4%.

"Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся, у нас около 70 миллионов сделали первую прививку, 70 с небольшим сделали два укола, но этого недостаточно", – сказал президент.

Он уточнил, что необходим коллективный иммунитет под 80%, и выразил надежду, что в следующем году этот уровень будет достигнут.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил граждан соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.

