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Общество

12:30

Путин назвал уровень коллективного иммунитета в России недостаточным

власть медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России недостаточным.

По словам российского лидера, этот показатель в стране достиг 59,4%.

"Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся, у нас около 70 миллионов сделали первую прививку, 70 с небольшим сделали два укола, но этого недостаточно", – сказал президент.

Он уточнил, что необходим коллективный иммунитет под 80%, и выразил надежду, что в следующем году этот уровень будет достигнут.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил граждан соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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