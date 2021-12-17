Мурашко призвал соблюдать меры профилактики из-за "Омикрона"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян быть осторожными и соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса.
"Омикрон" поскольку распространяется быстрее, немедицинские меры также по-прежнему важны", – цитирует его РИА Новости.
Глава Минздрава напомнил, что эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.
"Принципиально важны, как мы видим сегодня, вакцинация и бустеризация, наши данные показывают, что через 6 месяцев пройти повторную вакцинацию – это значит обезопасить себя и минимизировать риски, наша статистика это показывает", – выразил уверенность Мурашко.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что россиянам следует ответственно соблюдать меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, чтобы встретить Новый год без дополнительных ограничений. По ее словам, эпидемиологический прогноз на праздники полностью зависит от того, насколько внимательно граждане отнесутся к мерам профилактики.
Темпы заражения "Омикроном" в несколько раз выше, чем предыдущими штаммами
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