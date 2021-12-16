Попова назвала условие для встречи Нового года без ограничений

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Россияне должны ответственно соблюдать меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, чтобы встретить Новый год без дополнительных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"Если будем все соблюдать, то Новый год встретим с удовольствием", – отметила она.

По словам Поповой, прогноз эпидемиологический ситуации на новогодние праздники целиком зависит от поведения людей. Главным образом это касается соблюдения санитарных требований и прохождения вакцинации, пояснила она.

Ранее Владимир Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте перед Новым годом. На совещании с членами правительства РФ президент отметил, что данный процесс создаст дополнительные проблемы для граждан.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что после Нового года в России снова может начаться подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. По ее словам, пока непонятно, как будет протекать болезнь в случае новой волны коронавируса.

