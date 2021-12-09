Значимые мутации коронавируса появляются раз в полгода – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Значимые мутации коронавируса появляются в среднем каждые шесть месяцев. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

"Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. <...> Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода", – цитирует Попову ТАСС.

Ранее доктор медицинских наук, врач Антон Ершов допустил два варианта окончания пандемии. Первый заключается в том, что будет расти число людей маловосприимчивых к патогену: произойдет своего рода естественный отбор.

Второй же исходит из того, что постепенно возникнет более простой и менее опасный штамм коронавируса. Это обусловлено тем, что инфекции нужно распространяться, однако это невозможно в условиях, когда патоген может убить своего носителя.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 65 миллионов россиян. Это 62% от общей численности взрослого населения страны.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кампанию по пропаганде вакцинации против COVID-19 следует продолжать в рамках здравого смысла.

