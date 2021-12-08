Медик назвал два варианта окончания пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Пандемия коронавируса может закончиться с увеличением числа маловосприимчивых к патогену людей или с появлением менее опасных вариантов SARS-CoV-2. Об этом в беседе с Life.ru рассказал доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов.
"У нас тотально два пути примирения с этим коронавирусом. Первый путь – становится много людей, маловосприимчивых к коронавирусу, притом эта малая восприимчивость вырабатывается либо в результате вакцинации, либо в результате инфицирования", – сказал доктор.
Тем не менее при таком сценарии, пояснил Ершов, сохраняется вероятность гибели уязвимых к вирусу людей: произойдет своего рода естественный отбор.
Второй вариант, по словам врача, заключается в том, что коронавирус постепенно станет более простым и менее опасным. Он объяснил, что "злые" варианты того или иного вируса могут случайно убить человека, не успев перейти на следующий организм и тем самым закончив свое существование, что не имеет смысла. Если же вирус вызывает легкие проявления недомогания, то "все останутся при делах": человек выживет, а патоген продолжит распространяться дальше.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов предположил, что штамм коронавируса "Омикрон" является предвестником скорого завершения пандемии. По мнению специалиста, он вступил в борьбу не только с коллективным иммунитетом, но и с другими штаммами.
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