Попова заявила, что снимать антиковидные ограничения в РФ пока рано

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В России пока рано отменять введенные на фоне пандемии ограничения, поскольку в противном случае это может привести к росту заболеваемости COVID-19. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, количество ежедневно регистрируемых случаев коронавируса остается достаточно высоким, из-за чего те или иные послабления могут только усугубить ситуацию.

"Любое нарушение требований и правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которую мы наблюдаем и которая достигнута таким достаточно сложным и напряженным трудом всех нас вместе в разных регионах", – сказала она.

За последние сутки в России выявили 31 096 случаев коронавируса. На Москву пришлось 2 573 из них, на Санкт-Петербург – 2 381, на Московскую область – 2 208, а на Красноярский край – 781.

Скончались от последствий COVID-19 1 182 человека, а выздоровели 34 615 пациентов. Всего за время пандемии коронавирусную инфекцию перенес 8 565 091 житель России.

