В России выявили 31 096 случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 31 096 случаев коронавируса. В 2 231 (7,2%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

На Москву пришлось 2 573 случая, на Санкт-Петербург – 2 381, на Московскую область – 2 208, на Красноярский край – 781, на Самарскую область – 781, на Воронежскую область – 717, на Пермский край – 687, на Свердловскую область – 674, на Нижегородскую область – 655, на Ростовскую область – 651, на Челябинскую область – 637, на Башкирию – 624, на Иркутскую область – 598, на Омскую область – 572, на Краснодарский край – 549.

С начала пандемии в России зарегистрировано 9 864 845 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Калмыкия – 0,06%, Республике Алтай – 0,12% и Москве – 0,13%.

За последние сутки в стране подтверждено 1 182 смерти от последствий коронавируса, за весь период пандемии умерли 283 644 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 34 615 человек, за все время – 8 565 091.

Ранее у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили штамм "Омикрон". Всего коронавирусом болеют 10 приехавших. Возвращающиеся из ЮАР в РФ граждане проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и размещают в специально подготовленных обсерваторах.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может стать живой вакциной, поскольку у него снижена патогенность.