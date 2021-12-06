Вирусолог объяснил, как в штамме "Омикрон" появился фрагмент генома человека

Фото:ТАСС/Сергей Савостьянов
Профессор вирусологии, заведующий лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в разговоре с Москвой 24 предположил, что появление фрагмента генома человека в новом штамме "Омикрон" позволило облегчить течение инфекции у заболевших.
Ранее ученые обнаружили в штамме "Омикрон" фрагмент человеческого генома. Эксперты из компании Nference, которая занимается анализом данных, выяснили, что новый вариант коронавируса взял одну из мутаций, присоединив последовательность нуклеотидов, которая есть в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также в геноме человека. По словам специалистов, данный фрагмент не фиксировался в прошлых вариантах COVID-19. Наличие этого генома позволит новому штамму избежать атак со стороны иммунной системы, утверждают ученые.
По словам эксперта, пока не совсем понятно, к чему именно приведет эта "мутация". Тем не менее специалист предполагает, что, скорее всего, благодаря этому геному течение инфекции стало не таким тяжелым. Но есть и другой вариант.
"Поскольку появились данные о том, что переболевшие люди намного чаще стали снова заболевать с появлением именно вот этого нового варианта штамма "Омикрон", то возможно, что там появилась некая комбинация, которая создает иммунные комплексы, в которой вирус оказывается даже отчасти защищенным и благодаря этому в составе иммунного комплекса быстрее расползается по организму", – предположил вирусолог.
Ранее Роспотребнадзор зафиксировал первые случаи заражения штаммом "Омикрон" в России. Его подтвердили у двух прибывших из ЮАР. Всего коронавирусом болеют 10 приехавших. Отмечается, что возвращающиеся из ЮАР в РФ граждане проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и размещают в специально подготовленные обсерваторы, заявили в ведомстве.
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