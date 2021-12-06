Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:59

Главная / Новости /

Вирусолог объяснил, как в штамме "Омикрон" появился фрагмент генома человека

"Уникальное событие": как фрагмент генома человека повлияет на штамм "Омикрон"
медицина общество эксклюзив

Фото:ТАСС/Сергей Савостьянов

Профессор вирусологии, заведующий лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в разговоре с Москвой 24 предположил, что появление фрагмента генома человека в новом штамме "Омикрон" позволило облегчить течение инфекции у заболевших.

Ранее ученые обнаружили в штамме "Омикрон" фрагмент человеческого генома. Эксперты из компании Nference, которая занимается анализом данных, выяснили, что новый вариант коронавируса взял одну из мутаций, присоединив последовательность нуклеотидов, которая есть в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также в геноме человека. По словам специалистов, данный фрагмент не фиксировался в прошлых вариантах COVID-19. Наличие этого генома позволит новому штамму избежать атак со стороны иммунной системы, утверждают ученые.

Здесь произошло уникальное событие. Видимо, в клетке у какого-то заболевшего вирус сумел захватить фрагмент то ли от какого-то другого простудного вируса, то ли уже модифицированный и принадлежащий человеческой клетке фрагмент. Он его захватил и забрал с собой.
Александр Чепурнов
профессор вирусологии, заведующий лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины

По словам эксперта, пока не совсем понятно, к чему именно приведет эта "мутация". Тем не менее специалист предполагает, что, скорее всего, благодаря этому геному течение инфекции стало не таким тяжелым. Но есть и другой вариант.

"Поскольку появились данные о том, что переболевшие люди намного чаще стали снова заболевать с появлением именно вот этого нового варианта штамма "Омикрон", то возможно, что там появилась некая комбинация, которая создает иммунные комплексы, в которой вирус оказывается даже отчасти защищенным и благодаря этому в составе иммунного комплекса быстрее расползается по организму", – предположил вирусолог.

Новый штамм лучше заражает переболевших, поэтому пока еще вообще непонятно, хорошо ли для этого варианта иметь очень много антител.
Александр Чепурнов
профессор вирусологии, заведующий лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал первые случаи заражения штаммом "Омикрон" в России. Его подтвердили у двух прибывших из ЮАР. Всего коронавирусом болеют 10 приехавших. Отмечается, что возвращающиеся из ЮАР в РФ граждане проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и размещают в специально подготовленные обсерваторы, заявили в ведомстве.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать