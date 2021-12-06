Эксперт назвал "Омикрон" предвестником скорого окончания пандемии

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что штамм коронавируса "Омикрон" является предвестником скорого завершения пандемии. По мнению специалиста, он вступил в борьбу не только с коллективным иммунитетом, но и с другими штаммами, сообщает "Звезда".
"Мутации происходят всегда, это естественный процесс эволюции. Новый штамм начинает бороться со своими "коллегами" и окружающей средой, в которую включен в том числе и коллективный иммунитет", – пояснил специалист.
Эксперт пояснил, что победа штамма в селекции говорит о его преимуществах. Например, о способности уклоняться от коллективного иммунитета. Жемчугов добавил, что сообщения о более легком течении болезни при "Омикрон"-штамме могут говорить о скором исчезновении коронавируса. Он также считает, что новым вариантом будут в первую очередь болеть те, кто еще не переболел, поэтому необходимо ускорить вакцинацию в регионах с маленькой иммунной прослойкой.
"Есть вероятность, что вирус опять уйдет в природу. Также есть вероятность, что он исчезнет совсем, как исчезли вирусы SARS и MERS. Они просто пропали, никто не знает куда. Я подозреваю, что данная пандемия близится к финишу", – сказал специалист.
Ранее вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в 2022 году пандемия коронавируса может закончиться, если штамм "Омикрон" окажется менее патогенным, чем "Дельта", а также если граждане будут прививаться активнее.
"Специальный репортаж": "Омикрон" и вакцина"
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