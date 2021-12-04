"Омикрон" сделал коронавирус "более человечным"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Включив в себя фрагмент человеческого генома, штамм "Омикрон" стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы, сообщается на сайте OSF Preprints.
Уточняется, что эксперты из компании Nference, которая занимается анализом данных, выяснили, что "Омикрон" взял одну из мутаций, присоединив последовательность нуклеотидов, которая есть в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также в геноме человека.
"Включив в себя этот фрагмент, "Омикрон» стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы", – объяснил руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан.
По словам специалистов, этот фрагмент не фиксировался в прошлых вариантах COVID-19.
Мутация, возможно, возникла в клетках легких или ЖКТ, так как они могут одновременно иметь и коронавирус, и SARS-CoV-2. В подобных условиях может происходить вирусная рекомбинация, когда разные патогены формируют копии с фрагментами друг друга, уверены эксперты.
В свою очередь, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров ранее предположил, что "Омикрон" может быть первым признаком окончания пандемии COVID-19, и, кроме того, он может способствовать переходу вируса в область обычных сезонных респираторных инфекций.
О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.
Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
По последним данным, новый штамм коронавируса уже был зафиксирован в 38 странах мира.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: