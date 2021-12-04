"Омикрон" сделал коронавирус "более человечным"

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Включив в себя фрагмент человеческого генома, штамм "Омикрон" стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы, сообщается на сайте OSF Preprints.

Уточняется, что эксперты из компании Nference, которая занимается анализом данных, выяснили, что "Омикрон" взял одну из мутаций, присоединив последовательность нуклеотидов, которая есть в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также в геноме человека.

"Включив в себя этот фрагмент, "Омикрон» стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы", – объяснил руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан.

По словам специалистов, этот фрагмент не фиксировался в прошлых вариантах COVID-19.

Мутация, возможно, возникла в клетках легких или ЖКТ, так как они могут одновременно иметь и коронавирус, и SARS-CoV-2. В подобных условиях может происходить вирусная рекомбинация, когда разные патогены формируют копии с фрагментами друг друга, уверены эксперты.

В свою очередь, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров ранее предположил, что "Омикрон" может быть первым признаком окончания пандемии COVID-19, и, кроме того, он может способствовать переходу вируса в область обычных сезонных респираторных инфекций.

О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

По последним данным, новый штамм коронавируса уже был зафиксирован в 38 странах мира.