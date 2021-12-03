В ФМБА предположили, что появление нового штамма является признаком конца пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Появление нового штамма коронавируса "Омикрон" может быть первым признаком окончания пандемии COVID-19, сообщил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам эксперта, новый "африканский" штамм более заразен, но с другой стороны, он вызывает менее тяжелые формы течения болезни и не дает тяжелого поражения легких.

"И вот, я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара. И, наверное, хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать", – сказал Никифоров.

Специалист выразил мнение, что "Омикрон" может способствовать переходу вируса в область обычных сезонных респираторных инфекций.

О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

По последним данным, новый штамм коронавируса уже был зафиксирован в 38 странах мира.

