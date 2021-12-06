ВОЗ опубликовала данные о смертности от штамма "Омикрон"

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Новый штамм коронавируса "Омикрон" пока не вызвал ни одной смерти. Как сообщает газета The Guardian, соответствующие данные распространила Всемирная организация здравоохранения.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, слова которого приводит издание, отметил, что для определения заразности нового штамма понадобится несколько недель. Также предстоит выяснить, вызывает ли он более тяжелое течение болезни.
"Мы намерены получить ответы, которые нужны всем", – сказал он.
Особенности "Омикрон"-штамма могут свидетельствовать о том, что его мутация изначально произошла в популяции животных, а затем передалась человеку. Такое мнение ранее выразил гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
Он предположил, что нулевой пациент со штаммом "Омикрон" мог быть установлен неверно, поскольку тот мог заразиться от местных охотников, южноафриканских рейнджеров или работников заповедников.
О появлении нового штамма коронавируса B.1.1.529 в конце ноября сообщили ученые из Великобритании. Они предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом. ВОЗ обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон".
Ранее врач из ЮАР Унбен Пиллэй перечислил симптомы у людей, которые заразились штаммом "Омикрон". По словам специалиста, пока заболевание проявляется в очень легкой форме, однако что-либо утверждать еще рано.
До этого медассоциация ЮАР сообщила, что главным симптомом нового варианта коронавируса является сильная усталость. При этом у заболевших не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.
"Специальный репортаж": "Омикрон" и вакцина"
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