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Москва 24

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Наука

04:39

Профессор озвучил версию появления "Омикрон"-штамма

наука

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Наиболее вероятная гипотеза появления "Омикрон"-штамма – мутация исконного вируса в пациенте с долгим ковидом и подавленной иммунной системой, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

"Таких пациентов сейчас уже известно довольно много. Возможно, был какой-то человек с подавленным иммунитетом, который долго болел. Вирус в нем или в ней за продолжительное время накопил много мутаций, которые позволяют выживать. <...> После этого выскочил в общую популяцию", – приводит его слова РИА Новости.

В то же время он подчеркнул, что достоверно понять, откуда взялся этот штамм вряд ли получится. При этом Базыкин отметил, что трудно представить, что эта ветка передавалась от одного человека к другому. Высока вероятность, добавил профессор, что мутация пряталась в каких-то зверях, затем перескочила в какой-то вид животных, а после того, как накопила ряд мутаций, – на человека.

Базыкин также не исключил, что "Омикрон" вряд ли сможет сдержать распространение "Дельта"-штамма, который пока в России является основным.

"Я сомневаюсь, потому что "Омикрон" находят там, где раньше была широко распространена "Дельта" и преобладала. В Южной Африке, где был обнаружен "Омикрон", до этого закончилась волна заболеваемости, вызванная "Дельтой". <...> Я опасаюсь, что ситуация в России будет очень похожей", – добавил профессор.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал, что, по его мнению, особенности нового штамма коронавируса "Омикрон" могут свидетельствовать о том, что его мутация изначально произошла в популяции животных, а затем передалась человеку.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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