Вирусолог рассказал о плюсах появления "Омикрон"-штамма коронавируса в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Появление в России нового штамма коронавируса "Омикрон" может привести к положительным последствиям, заявил "Газете.ру" руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.
"Мутация и появление новых вариантов идут в геометрической прогрессии, причем они могут приводить не только к появлению более опасных вариантов, к более повышенной летальности, скорости распространения, ухудшению симптоматики, но могут приводить к более положительным эффектам, снижению вирулентности", – рассказал эксперт.
Бутенко отметил, что с появления нового штамма прошло три недели, за это время не было зафиксировано ни одного случая летального исхода. В связи с этим эксперт предположил, что вирус может мутировать в безопасный для человека вариант.
"Если "Омикрон" действительно слабопатогенный, и, может быть, он отличается структурным отношением, то может сформироваться коллективный иммунитет широкого диапазона действия. За счет того что разные варианты популяции циркулируют и результаты бессимптомной инфекции могут привести к развитию группы специфичного иммунитета, который может образоваться естественным путем", – уточнил Бутенко.
Однако, по его словам, данное предположение необходимо подтвердить молекулярно-генетическими исследованиями, наблюдениями и временем.
Ранее у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили штамм "Омикрон". Всего коронавирусом болеют 10 приехавших. Возвращающиеся из ЮАР в РФ граждане проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и размещают в специально подготовленных обсерваторах.
До этого в ВОЗ сообщили, что новый штамм "Омикрон" выявлен в 38 странах мира, однако "Дельта" остается доминантным вариантом COVID-19. О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.
Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
У прилетевших из ЮАР россиян обнаружили новый штамм коронавируса
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