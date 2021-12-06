Биолог заявил, что 90% случаев "Дельты" в РФ вызвал один человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Большинство случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта" в России произошло из-за одного человека. Об этом сообщил биолог Георгий Базыкин в Facebook.

По его мнению, 90% случаев – это потомки единственного вируса, завезенного в страну весной.

"Если вы заразились COVID-19 в России этим летом или осенью, почти наверняка вы болели именно этим вариантом – так называемым AY.122", – написал он.

Специалист отметил, что распространение штамма "Дельта" вызвал "эффект основателя", когда одному из привезенных вариантов удалось размножиться так сильно, что остальные не выдержали конкуренции.

Ранее у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили штамм "Омикрон". Всего коронавирусом болеют 10 приехавших. Возвращающиеся из ЮАР в РФ граждане проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и размещают в специально подготовленных обсерваторах.