Почти 64 млн россиян полностью привились от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Около 72 миллионов россиян получили хотя бы первый компонент прививки от коронавируса, при этом полный курс вакцинации прошли почти 64 миллиона. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла – 63 961 690 раз", – приводит ее слова ТАСС.

Вице-премьер отметила, что в настоящее время уровень коллективного иммунитета составляет 53,7%, тогда как достигнуть необходимо минимум 80% – более 90 миллионов граждан.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России в среднем снизилась более чем на 20% за последний месяц. Так, по ее словам, с начала ноября этот показатель падал на 6–8% еженедельно.

