Заболеваемость коронавирусом в России снизилась более чем на 20% – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заболеваемость коронавирусом в России снизилась более чем на 20%. О стабилизации эпидситуации в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С начала ноября, со второй недели где-то мы видим снижение каждую неделю, это 6–8%. По итогам ноября мы сегодня видим снижение уже больше чем на 20%. Снижение положительных тестов в удельном весе сделанных тестов почти на 30%", – сказала она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в различных субъектах страны ситуация развивается по-разному.

Она также отметила, что в России на данный момент уже есть значительное количество привитых от коронавируса.

"У нас уже есть вакцина, это отличает сегодняшний этап от всех предыдущих, и значительное, хотя и недостаточное, но уже значительное количество провакцинированных", – пояснила Попова, добавив, что коллективный иммунитет обретать лучше именно путем вакцинации, поскольку он дает барьер перед любыми вирусами, в том числе и новым коронавирусом.

Ранее Попова заявила, что коронавирус в России обретает сезонность. По ее словам, это позволяет прогнозировать подъем заболеваемости и вырабатывать необходимые меры реагирования.