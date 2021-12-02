В Роспотребнадзоре выразили уверенность в появлении "Омикрона" в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Штамм коронавируса "Омикрон" пока не был выявлен в России, однако нет сомнений, что он рано или поздно появится на территории страны, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что лаборатории Роспотребнадзора ведут масштабную работу по секвенированию геномов коронавируса, однако данная разновидность инфекции пока не была обнаружена.
"Тем не менее, учитывая, что в мире он уже официально обнаружен в 26 странах и это число быстро изменяется, особых сомнений в том, что он будет найден и у нас, нет, вопрос только когда", – сказал Хафизов.
По его словам, все граждане, прибывающие в Россию из-за рубежа, проходят тестирование на предмет выявления новых штаммов. Хафизов уточнил, что все собранные положительные образцы направляются на дальнейшее генетическое исследование с помощью методов секвенирования.
Ранее о появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.
Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
По последним данным, не менее 23 стран мира сообщили о выявлении у себя случаев инфицирования людей штаммом "Омикрон". Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что это число продолжит увеличиваться.
В США и ОАЭ зафиксированы первые случаи заражения штаммом "Омикрон"
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