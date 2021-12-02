Гинцбург допустил вытеснение "Дельта"-штамма новым вариантом коронавируса "Омикрон"

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что новый вариант коронавируса "Омикрон" сможет вытеснить вариант "Дельта". Свое предположение специалист высказал в интервью ТАСС.

Гинцбург отметил, что подобное развитие событий станет возможным в случае, если "Омикрон" окажется более заразным.

"Возможно, у него будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет порядка 12–14 дней. Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом еще будет, тогда он может вытеснить "Дельта"-штамм и проиммунизировать население", – предположил эксперт.

При этом Гинцбург затруднился ответить, поможет ли штамм "Омикрон" окончанию пандемии. Для подтверждения данной теории специалист счел необходимым получить экспериментальные данные.

"Если при этом против этого штамма будут действовать те вакцины, которые сейчас широко используются, то, возможно, это можно приравнять к спасению. Все будет направлено на ограничение распространения", – подытожил специалист.

Ранее о появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

По последним данным, не менее 23-х стран мира сообщили о выявлении у себя случаев инфицирования людей штаммом "Омикрон". Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что это число продолжит увеличиваться.