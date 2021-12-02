Минздрав продлил действие сертификата о перенесенном COVID-19 до года

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Все новые сертификаты о перенесенном коронавирусе оформляются на 12 месяцев с даты выздоровления, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В настоящее время идет переоформление полученных ранее сертификатов.

"Эта чисто техническая процедура завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты", – цитирует Кузнецова ТАСС.

За последние сутки в России подтвердили 33 389 новых случаев коронавирусной инфекции. В 2 442 из них болезнь протекала без клинических проявлений. За минувшие 24 часа в РФ от последствий коронавируса умер 1 221 человек, за весь период в стране скончались 277 640. За прошедшие сутки выздоровели 35 185 человек.

Больше всего случаев заражения пришлось на Москву – 3 805, Санкт-Петербург – 2 623, Московскую область – 1 475, Самарскую область – 904, Краснодарский край – 917. Наименьшие темпы прироста фиксируются в Республике Калмыкия – 0,08%, Республике Алтай – 0,17%, а также в Республике Тыва – 0,18%.

