В России выявили 33 389 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России подтвердили 33 389 новых случаев коронавирусной инфекции. В 2 442 из них болезнь протекала без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

Больше всего случаев пришлось на Москву – 3 805, Санкт-Петербург – 2 623, Московскую область – 1 475, Самарскую область – 904 и Краснодарский край – 917. Наименьшие темпы прироста фиксируются в Республике Калмыкия – 0,08%, Республике Алтай – 0,17%, а также в Республике Тыва – 0,18%.

За минувшие 24 часа в РФ от последствий коронавируса умер 1 221 человек, за весь период в стране скончались 277 640. За прошедшие сутки выздоровели 35 185 человек. Всего с начала пандемии в России COVID-19 переболели 8 400 117.

Большинство российских врачей считают, что пандемия коронавируса завершится не скоро. 42% докторов предположили, что число пациентов с COVID-19 немного вырастет, еще 29% ожидают резкого скачка заболеваемости. И только 11% уверены, что темпы заболеваемости будут падать.

