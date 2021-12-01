В России выявили 32 837 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
За минувшие сутки в России подтвердили 32 837 новых случаев коронавируса. В 2 350 случаях болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.
На Москву пришлось 2 757 случаев, на Санкт-Петербург – 2 419, на Московскую область – 2 008, на Самарскую область – 904, на Краснодарский край – 868, на Воронежскую область – 741, на Красноярский край – 726, на Свердловскую область – 704, на Нижегородскую область – 699, на Пермский край – 695.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 669 718 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, на Алтае, в Москве и в Чукотском автономном округе.
За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 1 226 человек, за весь период в стране скончались 276 419 жителей. За прошедшие сутки выздоровели 35 679 человек, за весь период пандемии – 8 364 932.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что появление штамма "Омикрон" в России может произойти в скором времени. Он допустил, что новая мутация способна вытеснить "Дельта"-штамм. Для этого "Омикрон" должен быть более контагиозен.
Дети в письмах Деду Морозу попросили "заморозить" коронавирус
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