В Госдуме предложили снизить стоимость ПЦР-тестов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России необходимо установить максимальную цену ПЦР-теста на COVID-19 в размере не более одной тысячи рублей, так как многим гражданам приходится проходить исследование за свой счет. Об этом говорится в письме зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сообщает РИА Новости.
"Предлагаю установить максимальную стоимость одного лабораторного исследования для граждан РФ не более одной тысячи рублей", – говорится в письме.
Леонов подчеркнул, что в настоящее время стоимость ПЦР-тестов в коммерческих лабораториях составляет от 1,5 до 3,5 тысячи рублей, при этом себестоимость исследования не превышает 500 рублей.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для россиян тестирование на коронавирус должно быть доступным. По его словам, для этого правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на текущий и два последующих года.
Он уточнил, что это сделано и для того, чтобы по полису ОМС можно было и дальше делать ПЦР. Прежде всего речь идет о случаях, когда есть симптомы ОРВИ или коронавируса, а также после экспресс-исследований для подтверждения диагноза.
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