Мишустин заявил, что тестирование на COVID-19 должно оставаться доступным для россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для россиян тестирование на коронавирус должно быть доступным. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Тестирование должно оставаться доступным для людей. Для этого правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий, два последующих года", – рассказал Мишустин.
По словам главы кабмина, это сделано и для того, чтобы по полису ОМС можно было и дальше делать ПЦР. Прежде всего речь идет о случаях, когда есть симптомы ОРВИ или коронавируса, а также после экспресс-исследований для подтверждения диагноза.
Ранее Владимир Путин потребовал увеличить в России скорость тестирования на коронавирус.
Также завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова рассказала, что в случае инфицирования тесты на коронавирус дают положительный результат лишь в 20% случаев в течение первых трех дней болезни.
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