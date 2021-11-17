Суд признал законным тестирование учащихся московских школ на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Суд отказал в иске родителю одного из школьников и признал законным экспресс-тестирование детей в московских школах на COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"Суд не нашел оснований для признания оспариваемой части недействительной и отказал в удовлетворении исковых требований заявителю в полном объеме", – говорится в сообщении.

Истец посчитал, что тестирование является медицинским вмешательством, нарушающим право на прикосновенность частной жизни несовершеннолетней дочери. Он оспаривал приказ № 997/567 от 13 октября 2021 Депздрава Москвы, который суд признал соответствующим нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в образовательных учреждениях страны не выявлено очагов заболевания коронавирусом.

"Мы постарались написать все меры, чтобы дети не заражались в школах, написать СанПиН. Если их четко исполнять, ничего не происходит", – отметила она.

Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в столичных школах стартовало 14 октября. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, такая мера позволит не переводить школы на дистанционку.

