Рошаль поддержал экспресс-тестирование детей на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Экспресс-тестирование московских школьников на коронавирус является важным и нужным шагом для борьбы с инфекцией. Такое мнение выразил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

"Я предполагал, что этот вопрос встанет в самое ближайшее время, потому что возраст детей, которые поражаются COVID-19, к сожалению, молодеет и вопрос остается острым, как дальше себя поведет COVID-19, неизвестно. Поэтому, с моей точки зрения, снижение возраста тех, кого мы тестируем, школьников, оно важно и нужно", – приводит слова Рошаля столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

Ранее главный педиатр столичного Депздрава Исмаил Османов поддержал экспресс-тестирование в московских школах, отметив, что выявление коронавируса у детей на ранней стадии поможет вовремя начать лечение и предотвратить тяжелое течение заболевания.

Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в столичных школах стартовало 14 октября. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, такая мера позволит не переводить школы на дистанционку.

