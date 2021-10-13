Проценко оценил введение экспресс-тестирования на коронавирус в московских школах

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Экспресс-тестирование в московских школах поможет улучшить ситуацию с коронавирусом в городе. Такое мнение выразил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передает РИА Новости.
"Я оцениваю этот шаг крайне положительно. Это очень важный шаг, который позволит рано выявлять и предотвращать инфицирование", – сказал Проценко.
Специалист подчеркнул, что дети чаще переносят COVID-19 или бессимптомно, или с небольшими проявлениями. При этом, по его словам, они могут заражать коронавирусом окружающих.
"Поэтому раннее выявление, более детальный анализ и быстрое начало лечения поможет во многом, мы надеемся ситуацию улучшить", – добавил Проценко.
Главный врач детской городской поликлиники № 58 Татьяна Кижеватова также высказалась о введении в столичных школах экспресс-тестирования на COVID-19.
По ее словам, нововведение позволит быстро выявить бессимптомных носителей и разобщить их со здоровыми, прервав распространение инфекции.
Специалист отметила, что за последний месяц среди детей в 2,5 раза выросла заболеваемость коронавирусом, а также увеличилось число госпитализаций. Однако, по ее словам, в основном дети являются бессимптомными носителями.
"Если мы на ранних этапах сможем разобщить больных и здоровых, то цепочка передачи коронавируса прервется – для этого и нужно экспресс-тестирование", – приводит слова Кижеватовой Агентство "Москва".
Сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус в столичных школах можно будет с 14 октября. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, такая мера позволит не переводить школы на дистанционку.
При этом 11 октября в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в популярных общественных местах. Сдать тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу, в частности в центрах "Мои документы" и торговых центрах, в числе которых ГУМ, ЦУМ, "Ереван Плаза", "Океания", фуд-молл "Депо" и другие.
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