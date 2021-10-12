Попова пояснила, когда нужно переводить школьников на дистант

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что переводить школьников на дистанционное обучение нужно, когда из-за болезни в классе отсутствуют свыше 20% детей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если в классе больше 20% отсутствуют по причине болезни, то, конечно, это очаг и эти дети должны находиться дома. Родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома, минимизировав контакты в случае принятия такой меры", – пояснила она.

Ранее стало известно, что с 12 октября все школы Воронежа переходят на дистанционный режим работы из-за коронавирусных ограничений. На удаленку переводят и все спортивные учреждения.

За последние сутки в России подтвердили 28 190 новых случаев коронавируса. При этом в 2 146 (7,6%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.