Попова пояснила, когда нужно переводить школьников на дистант

14:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что переводить школьников на дистанционное обучение нужно, когда из-за болезни в классе отсутствуют свыше 20% детей. Об этом сообщает РИА Новости.
"Если в классе больше 20% отсутствуют по причине болезни, то, конечно, это очаг и эти дети должны находиться дома. Родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома, минимизировав контакты в случае принятия такой меры", – пояснила она.
Ранее стало известно, что с 12 октября все школы Воронежа переходят на дистанционный режим работы из-за коронавирусных ограничений. На удаленку переводят и все спортивные учреждения.
За последние сутки в России подтвердили 28 190 новых случаев коронавируса. При этом в 2 146 (7,6%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
Пункты экспресс-тестирования в Москве готовы принимать более 4 тыс человек в день
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