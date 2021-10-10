Школьников Воронежа перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Со вторника, 12 октября, все школьники Воронежа переходят на дистанционный режим работы из-за коронавирусных ограничений. На удаленку переводят и все спортивные учреждения, сообщает правительство региона.
"С 12 октября в школах города Воронежа вводится дистанционное обучение для всех классов. Дата окончания меры будет определена позже, с учетом складывающейся эпидобстановки", – говорится в сообщении.
Работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников с детьми, которые учатся в 1–4 классах. При этом главы районов будут сами решать вопрос о введение дистанционного режима.
"На дистанционный режим работы переводятся все организации вне зависимости от права собственности, которые занимаются образовательными программами и программами спортподготовки. В рамках учебного плана они сохраняют возможность индивидуальной очной работы", – рассказали в региональном правительстве.
Высшей школе и профессиональным образованием рекомендовали проводить онлайн-лекции. В дистанционный формат советуют перевести практические и лабораторные работы.
Все заведения общественного питания в Воронежской области теперь будут работать до 21:00.
За последние сутки в России подтвердили 29 362 новых случая коронавируса. В Воронежской области зафиксировали 624 зараженных.
Всего в РФ зарегистрировано 7 746 718 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены в Сахалинской области, Калмыкии, на Алтае и в Магаданской области.
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