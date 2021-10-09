В России выявили 29 362 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 29 362 новых случая коронавируса. При этом в 2 600 (8,9%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве подтвердили 6 001 новый случай COVID-19, в Санкт-Петербурге – 2 717, в Московской области – 1 689, в Самарской области – 668, в Нижегородской области – 643, в Башкирии – 627, в Воронежской области – 624, в Свердловской области – 551, в Пермском крае – 544.

Всего в РФ зарегистрировано 7 746 718 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены в Сахалинской области, Калмыкии, на Алтае и в Магаданской области.

За последние сутки от последствий COVID-19 умерли 968 человек. Больше всего смертей зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Всего с начала пандемии скончались 215 453 человека.

При этом за сутки выписали 21 049 человек. Всего коронавирусом в РФ переболели 6 840 845 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала организовать в регионах России систему наблюдения за гражданами, которые находятся на самоизоляции. Она напомнила, что сидящему на самоизоляции нельзя контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он вместе живет.