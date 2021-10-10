Эпидемиолог назвал условие для введения нового локдауна в России

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Россиянам назвали условие для введения нового локдауна в стране. Об этом сообщил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в интервью порталу URA.RU.

По мнению специалиста, такое развитие событий возможно в случае появления высокопатогенного штамма, имеющего высокую летальность.

"Но вероятность появления такого штамма мала", – выразил мнение Шунков.

Новый локдаун в России также могут ввести в случае, если COVID-19 будет воздействовать на организм граждан совместно с другими инфекциями, считает эпидемиолог. По его словам, такая микст-инфекция способна протекать значительно тяжелее, чем нынешние вирусные болезни.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков назвал самое неудачное время для заражения коронавирусом. Специалист рекомендовал осенью любыми способами снизить количество вируса, попадающего в организм человека.

За последние сутки в России выявили 29 362 новых случая коронавируса. При этом в 2 600 (8,9%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.