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Москва 24

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Общество

19:47

Мясников объяснил, почему привитые от коронавируса могут попасть в реанимацию

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему привитые от коронавируса попадают в реанимацию. По его словам, такие случаи происходят, но в качестве исключения, сообщает "Вечерняя Москва".

"Вакцина – не эликсир бессмертия, если речь идет о пожилом человеке с серьезными болезнями, с онкологией. При этом он может быть вакцинирован тремя дозами. Но вечной жизни не бывает, и рано или поздно он умирает. Всегда тяжелый пациент умирает от инфекции", – пояснил Мясников.

Врач отметил, что раньше в роли такой инфекции часто выступал пневмококк. Сейчас все чаще причиной смерти становится COVID-19. И гарантировать защиту на 100% не сможет ни одна вакцина.

Мясников подчеркнул, что в ситуациях, когда в реанимации с тяжелым течением коронавируса оказывается более молодой человек, причина, вероятнее всего, кроется не в вирусной, а в бактериальной пневмонии. Мясников напомнил, что "нековидная" вирусная пневмония также характеризуется высокой летальностью.

Ранее американские исследователи выдвинули новую версию происхождения коронавируса. По их мнению, инфекция могла эволюционировать в теле шахтера, заболевшего еще в 2012 году. Теория основывается на том, что вирус может совершать эволюционные скачки и переживать различные мутации, когда в течение длительного времени находится в теле одного человека.

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