COVID-19 мог эволюционировать в теле заболевшего в 2012 году китайского шахтера – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новая коронавирусная инфекция могла эволюционировать в теле заболевшего в 2012 году китайского шахтера, образцы его вируса были отправлены в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка, сообщает The Telegraph.

Исполнительный директор организации Bioscience Resource Project в США Джонатан Латэм объяснил, что вирус может совершать эволюционные скачки и переживать различные мутации, когда в течение длительного времени находится в теле одного человека.

"Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки", – отметил Латэм.

По данным источника, в 2012 году у 6 шахтеров, которые разгребали остатки помета летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, нашли схожее с пневмонией заболевание. Трое из них умерли, другие провели в больнице около шести месяцев.

Через год после случаев летального исхода ученые из города Ухань в том же месте обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96% совпадает с вирусом, вызывающим COVID-19.

Ранее эксперт заявил, что штамм "Дельта" может оказаться последним вариантом коронавируса. По его словам, в условиях масштабной вакцинации, на первый план выходит способность коронавируса проникать через сформированный иммунитет.