В ООН считают, что недостаточная вакцинация может сделать ковид устойчивым к препаратам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что новые варианты инфекции могут стать устойчивыми к препаратам из-за недостаточного уровня вакцинации от коронавируса в мире. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы знаем, что есть риск, что эти варианты могут быть устойчивы к вакцинам. Есть риск, если позволим неравенству продолжаться", – сказал он.

Генсек также отметил, что нельзя допустить худшего сценария. Он предупредил, что, если вирусу будет позволено распространиться на Африканском континенте и в других частях мира, появятся новые варианты.

Ранее академик-секретарь отделения медицинских наук Российской академии наук Владимир Стародубов заявил, что прививку от коронавируса нужно включить в национальный календарь и сделать обязательной.

