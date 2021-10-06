Матвиенко заявила, что в РФ нет принудительной вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Принудительной вакцинации от COVID-19 в РФ нет и быть не может. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

По ее мнению, в данной ситуации должно быть только добровольное решение большинства населения, а также понимание, что это единственный способ предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации.

Ранее Матвиенко заявила, что общефедерального локдауна из-за коронавируса не будет. При этом регионы вправе принимать меры в зависимости от конкретной ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объявление локдауна является нежелательным сценарием для любого региона.

По его словам, причинами высокой смертности от COVID-19 являются низкий уровень вакцинации российского населения, а также большая активность самого коронавируса.

