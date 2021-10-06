В Кремле назвали нежелательным сценарием введение локдауна в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Объявление локдауна является нежелательным сценарием для любого региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Все регионы России по отдельности принимают ограничительные меры, ориентируясь на складывающуюся эпидситуацию, добавил представитель Кремля.

"Но, конечно, в приоритете все-таки точечные меры, потому что уже наработана определенная методика", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Песков назвал причину высокой смертности от COVID-19. Она обусловлена низким уровнем вакцинации российского населения, а также большей активностью самого коронавируса.

При этом темпы вакцинации против коронавируса в России, по словам Пескова, оставляют желать лучшего, несмотря на полную готовность соответствующей инфраструктуры.

