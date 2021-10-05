Россия близка к показателю 30 тыс случаев коронавируса в сутки – Голикова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В настоящее время в России фиксируется в среднем 20 тысяч случаев коронавирусной инфекции ежедневно. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ.
При этом показатель заболеваемости стремится к 30 тысячам. Такого, по словам Голиковой, не было ни в один из пережитых страной этапов пандемии. Рост числа случаев коронавируса в настоящее время наблюдается в 67 субъектах страны.
За минувшие сутки в России выявили 25 110 новых случаев коронавируса. Из них в Москве – 3 827 случаев, в Санкт-Петербурге – 1 894, в Московской области – 1 788. Наименьшие темпы прироста заболевших были зафиксированы на Алтае, в Магаданской области и Республике Бурятия.
От последствий COVID-19 за последние 24 часа скончались 895 пациентов, выздоровели 18 568 человек. Всего за время пандемии коронавирусной инфекцией переболели 6 759 059 россиян.
Медики рекомендовали раз в полгода проводить ревакцинацию от COVID-19
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