Эксперт заявил о постепенном спаде заболеваемости COVID-19 в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спад заболеваемости коронавирусом наблюдается в мире, наиболее медленная динамика зафиксирована в Европейском регионе ВОЗ и в России. Об этом сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Эпидемиологическая обстановка в России, по его словам, сегодня не самая благоприятная. Это связано с тем, что противоковидные меры соблюдаются не всегда.

"И когда мы имеем довольно большое количество населения непривитого и непереболевшего, конечно, это приводит вот к такой ситуации неблагоприятного развития эпидемического процесса", – приводит слова Чуланова ТАСС.

За последние сутки в России подтвердили 25 110 новых случаев коронавируса. В Москве – 3 827. Всего COVID-19 в РФ переболели 6 759 059 человек.

