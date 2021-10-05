В России выявили 25 110 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
За последние сутки в России подтвердили 25 110 новых случаев коронавируса. При этом в 2 110 (8,4%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.
В Москве подтвердили 3 827 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 894, в Московской области – 1 788, в Самарской области – 631, в Пермском крае – 512, в Ростовской области – 510, в Республике Башкортостан – 497, в Республике Крым – 441, в Челябинской области – 392.
Всего в РФ зарегистрировано 7 637 427 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Магаданской области и Республике Бурятия.
За последние сутки от последствий COVID-19 умерли 895 человек. Всего с начала пандемии скончались 211 696 человек.
При этом за сутки выписали 18 568 человек. Всего коронавирусом в РФ переболели 6 759 059 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала организовать в регионах России систему наблюдения за гражданами, которые находятся на самоизоляции. Она напомнила, что сидящему на самоизоляции нельзя контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он вместе живет.
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