Вирусолог объяснил рост смертности от COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, что рост смертности от коронавируса в России связан с увеличением числа контактов между людьми.
В России за минувшие сутки выявили 25 110 новых случаев коронавируса. Как сообщает Оперштаб, в 2 110 (8,4%) из них отсутствовали клинические проявления. Кроме того, за последние сутки умерли 895 пациентов – это максимальный показатель с начала пандемии. При этом выздоровлении 18 568 человек. Общее число вылечившихся с начала пандемии составляет 6 759 059 человек. Всего в РФ зарегистрировано 7 637 427 случаев коронавирусной инфекции.
По словам вирусолога, некоторые не болевшие COVID-19 и невакцинированные россияне надеются вновь "проскочить" мимо, однако они не учитывают мутации коронавируса.
"Распространившийся в России "Дельта"-вариант коронавируса гораздо заразнее предыдущих штаммов. Он способен заражать на более далекой дистанции. Поэтому чаще болеют люди без иммунитета – непривитые и непереболевшие", – подчеркнул Скулачев.
В целом прирост по смертности в России идет за счет регионов, а не Москвы, добавил специалист.
"Боюсь, в регионах хуже готовы больницы к лечению коронавирусных пациентов. В столице достаточное количество коек, московские и питерские врачи уже имеют опыт. Региональные врачи могут быть хуже готовы к борьбе с этой заразой. В столице, например, разработаны понятные протоколы, по которым вести пациента, чтобы снизить смертность", – добавил вирусолог.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что динамика распространения коронавируса в РФ вызывает серьезное беспокойство. По его словам, сейчас в больницах в два раза больше пациентов, чем в это же время в прошлом году.
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