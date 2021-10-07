В РАН предложили сделать прививку от коронавируса обязательной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Прививку от коронавируса нужно включить в национальный календарь и сделать обязательной. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на академика-секретаря отделения медицинских наук Российской академии наук Владимира Стародубова.
"Наверное, хватит говорить о добровольности вакцинации", – сказал он в ходе Всероссийской научно-практической конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы".
Чем раньше будет выполнен переход к обязательной вакцинации, тем быстрее, по мнению Стародубова, удастся победить пандемию коронавируса. Он обратил внимание на то, что сейчас в стране привиты около 30% населения. Причиной небольших темпов академик назвал низкий эффект от пропаганды вакцинирования.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России принудительной вакцинации от COVID-19 нет и быть не может.
По ее мнению, в данной ситуации должно быть только добровольное решение большинства населения, а также понимание, что это единственный способ предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации.
Ревакцинацию от COVID-19 прошли 1,8 млн россиян
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