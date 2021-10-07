Эксперт заявил, что штамм "Дельта" может оказаться последним вариантом коронавируса

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Штамм "Дельта" является неким плато развития коронавируса и может стать его последним вариантом, заявил ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки институтов здравоохранения США Евгений Кунин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в условиях масштабной вакцинации, на первый план выходит способность коронавируса проникать через сформированный иммунитет. При этом при появлении таких вариантов вирусу сложно сохранять высокую способность связываться с рецепторами и одновременно "убегать" от антител.

"Не хочу сказать, что есть основания для оптимизма и какой-либо уверенности в том, что вариант "Дельта" – вершина эволюции этого вируса, но возможно представить такую ситуацию, что в горном ландшафте, отражающем патогенность этих вирусов, вирус забрался на некое плато, и для того, чтобы попасть на другие, более высокие, нужно пересечь широкие долины. Этого может никогда не произойти", – пояснил Кунин.

По словам эксперта, на данный момент нет уверенности в том, что вирус не перейдет на новый уровень развития, однако перечисленные факторы свидетельствуют о том, что дело не так плохо.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил распространение "Дельта"-штамма коронавируса в России. Как рассказал специалист, этот штамм появился в РФ в конце апреля 2021 года и к середине лета стал доминирующим.

По мнению ученого, другие известные штаммы уступают разновидности "Дельта". В частности, более летальный штамм "Йота" был обнаружен осенью 2020 года, но не смог сильно распространиться. Хафизов также предположил, что "Дельта"-штамм чаще всего встречается в странах, где секвенирование поставлено на поток.