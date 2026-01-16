Юрист Койтов: борьба за парковочное место во дворе может обернуться лишением свободы

Московские автомобилисты, которые сами убирают парковочные места от снега, блокируют доступ к ним, рассказали в Сети. К примеру, водители нередко закрывают их сигнальными лентами, оставляют таблички с угрозами, а иногда и вовсе разбрасывают вокруг шипы. Насколько это законно, разбиралась Москва 24.

Первое предупреждение?

Фото: телеграм-канал Балашиха Life; телеграм-канал "Москва с огоньком"

Сугробы спровоцировали скандалы между автолюбителями Московского региона. После самостоятельной расчистки парковочного места от снега некоторые водители "бронируют" его за собой: в Сети все чаще появляются публикации с фотографиями, где жители домов ставят таблички с надписями "Не для тебя расчистил" и другие похожие предупреждения.

Например, в Орехово-Зуеве на парковочные места некоторые даже приносят стулья и табуреты, а в Балашихе мужчина, расчистив участок, оградил его сигнальной лентой. На западе Москвы, на улице Косыгина, можно было увидеть жалобную записку, где девушка умоляла не занимать место: она объяснила это тем, что "сорвала спину", пока убирала снег. Наиболее радикальный метод был обнаружен в Домодедове: мужчина не только оставил предупреждающую табличку, но и разбросал на месте самодельные шипы.

Однако такие методы нельзя назвать правомерными: юрист по гражданским делам Алексей Койтов рассказал Москве 24, что никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место.

"Двор, проезжая часть и тротуары – территория общего пользования, она для всех", – пояснил эксперт.

При этом он отметил, что исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде.





Алексей Койтов юрист по гражданским делам Тогда возникают законные основания для ограничения доступа. Самый простой пример – автостоянка. Теоретически можно "застолбить" за собой и парковочное место: для этого нужно обратиться к собственникам земельного участка – как правило, к муниципалитету или городу, – и попросить передать его в аренду.

В свою очередь, орган публичной власти может выставить участок на торги. Но важно отметить, что это возможно только в том случае, если учтены интересы всех жителей. Поэтому, если в доме тысяча квартир, а во дворе всего 50 парковочных мест, на торги не выставят даже часть этого участка, предупредил специалист.

Полное самоуправство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При этом иногда за самовольное распоряжение территорией может грозить наказание, предупредил Алексей Койтов.

"Если на парковочных местах ставят ограждения, шипы и другие предметы, причиняющие вред имуществу других, это подпадает под признаки уголовного преступления по статье о самоуправстве (330 УК РФ)", – рассказал эксперт.

Согласно ей, наказание варьируется от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до ареста на срок до 6 месяцев. Если же кто-то решит "застолбить" парковочное место с применением насилия или угрозой сделать это, для виновника есть риск получить до 5 лет тюрьмы.

В свою очередь, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с Москвой 24 тоже согласилась, что общественная территория вокруг дома принадлежит всем, каждый имеет право ей пользоваться. Попытка "забронировать" для себя парковочное место во дворе является незаконной.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Подобная ситуация сложилась потому, что некоторые пытаются сохранить своего рода справедливость: они чистили место, а на него поставили другую машину. Конечно, никакого наказания за это не будет, но иногда конфликт интересов приводит даже к порче имущества соседа.

Эксперт добавила, что в таком случае наступает риск уголовной ответственности, потому что умышленная порча – это состав преступления (ст. 167 УК РФ). Наказание может составить от штрафа в размере до 40 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет. Кроме того, если машина застрахована, страховщик выплатит владельцу компенсацию, а потом будет взыскивать эти убытки с причинителя вреда.

Чтобы не допустить подобных ситуаций, выходом может стать установка шлагбаума у въезда во двор, тогда случайные авто не смогут попасть на территорию. Однако для этого нужно получить согласие жителей, проведя голосование, заключила Ярмуш.