Синоптик Ильин: 25-градусные морозы придут в Москву до конца января

Коммунальные службы Московского региона продолжают уборку после мощного снегопада, который принес более 20% месячной нормы осадков. Когда изменится погода в столице и области и чего в целом ожидать от нее в январе – в материале Москвы 24.

Самый снежный день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве и Подмосковье. За минувшие сутки в столице выпало более 20% месячной нормы осадков, а в ближайшие дни прирост снежного покрова может достичь еще 16 сантиметров, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Специалисты круглосуточно работают над очисткой дорог и тротуаров, проводят противогололедную обработку и вывоз снежных валов. В уборке задействована тяжелая погрузочная техника, в связи с чем автомобилистов просили быть внимательнее и соблюдать ПДД. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков уточнил 11 января, что для расчистки городских территорий от снега задействованы около 145 тысяч человек и более 15 тысяч единиц техники. В работах участвуют сотрудники коммунальных, инженерных, ресурсоснабжающих, строительных и других городских служб.

По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 5 миллиметров осадков, а наибольшая высота снега зафиксирована в южных и восточных районах Подмосковья – в Коломне и Луховицах зафиксировано по 8 миллиметров.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова добавила в разговоре с Москвой 24, что 12 января станет самым снежным днем на текущей неделе.

"За прошедшую ночь выпало от 3 до 6 сантиметров снега, в зависимости от локации, и в течение дня ожидается еще 1–3 сантиметра. Однако температура при этом относительно высокая – около минус 3–5 градусов, поэтому снег станет уплотняться. Температурный фон 12 января окажется выше нормы примерно на 1,5–2 градуса", – сказала она.

В связи с погодными условиями столичный Дептранс рекомендовал жителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в пользу общественного. В свою очередь, водителям напомнили о соблюдении дистанции, отказе от резких маневров и необходимости иметь при себе зимний аварийный набор. Ситуационный центр ЦОДД работает в усиленном режиме.

Первая волна циклона "Фрэнсис" накрыла Москву вечером 8 января. В связи с непогодой аэропортовые службы были переведены на усиленный режим работы. На следующий день в столице был обновлен суточный рекорд количества осадков – выпало 42% месячной нормы. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал прошедший снегопад рекордным за последние 56 лет.

Грядут морозы?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В последующие дни, начиная с 13-го числа, осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными. Как сообщил в беседе с Москвой 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин, в среду и четверг местами возможен небольшой снег, а к концу рабочей недели осадков уже практически не будет.

"При этом температурный фон начнет снижаться. Сегодня в Москве днем около минус 3–5 градусов, но уже предстоящей ночью температура опустится до минус 8–10. При этом в разных районах области будет наблюдаться контраст: на юго-западе и юге возможно похолодание до минус 12–17, а на северо-востоке пока сохранится более мягкая погода (минус 5–8)", – отметил он.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Со среды морозы усилятся, особенно в западных, северо-западных и южных районах области, где ночью температура может достигать минус 20–23 градусов. В Москве и восточных районах морозы будут умереннее, но тоже существенными: температура ночью минус 14–17, а днем будет колебаться в пределах минус 10–15. К четвергу возможно похолодание до минус 16–18. Такая контрастная картина с более крепкими морозами на западе области сохранится до конца недели.

Кроме того, ожидается и рост атмосферного давления.

"Атмосферное давление будет расти с 740–742 мм рт. ст. 12 января до 762 мм рт. ст. к 16-му числу, что связано с приходом области высокого давления с запада. Ветер 12-го будет достаточно сильным, северо-восточным (5–10 м/с), а в остальные дни недели – слабым и переменным", – пояснил синоптик.

В свою очередь, Татьяна Позднякова уточнила, что к субботе минимальная температура ночью в столице может опуститься до минус 15–20 градусов, а дневная – до минус 15.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Это будет уже почти на 7 градусов ниже климатической нормы.

При этом, по словам Ильина, вторая половина месяца также ожидается холодной, с температурой ниже нормы. В период Крещения и сразу после него возможны крепкие морозы: ночью местами до минус 25 градусов и ниже, днем – в районе минус 12–17. Ближе к концу января морозы несколько ослабнут, но в целом холодная погода сохранится, заключил синоптик.