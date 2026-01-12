До 16 см снега может выпасть в Москве в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прирост снега в Москве в ближайшие дни может составить еще до 16 сантиметров, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

По его данным, коммунальные службы в круглосуточном режиме устраняют последствия мощного снегопада, который не прекращался минувшей ночью, в понедельник, 12 января.

"Ранним утром несколько раз провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", – говорится в сообщении.

В настоящее время повсеместно организован вывоз сформированных снежных валов с улично-дорожной сети. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега также будут развернуты на дворовых территориях.

Вместе с тем в столице работает тяжелая погрузочная техника. В связи с этим автомобилистов попросили быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, в течение всего светового дня специалисты будут проводить отчистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, а также выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выпало свыше 20% месячной нормы осадков. В частности, на опорной метеостанции ВДНХ выпало 5 миллиметров осадков, на Балчуге – 7 миллиметров, в Тушине – 4 миллиметра, а в МГУ – 5 миллиметров.

В Дептрансе рекомендовали москвичам 12 января использовать для поездок городской транспорт. По информации ЦОДД, в течение всего дня прогнозируется снег. Также возможно появление гололедицы на дорогах и тротуарах.