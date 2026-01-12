Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, на опорной метеостанции ВДНХ выпало 5 миллиметров осадков, на Балчуге – 7 миллиметров, в Тушине – 4 миллиметра, а в МГУ – 5 миллиметров.

В Подмосковье больше всего "намело" на юге и востоке. Например, в Коломне и Луховицах выпало по 8 миллиметров, в Кашире и в районе Серпухова – 7 миллиметров, а в Павловском Посаде и Черустях – по 6 миллиметров.

В понедельник, 12 января, в столице ожидаются облачная погода и снег. Температура воздуха составит от 3 до 5 градусов мороза. В Подмосковье прогнозируется от минус 2 до минус 7 градусов.

Ранее в Дептрансе рекомендовали москвичам использовать для поездок городской транспорт. По информации ЦОДД, в течение всего дня 12 января прогнозируется снег. Также возможно появление гололедицы на дорогах и тротуарах.

