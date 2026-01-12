Небольшой снег и до 5 градусов мороза ожидаются в Москве 12 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в понедельник, 12 января, составит от 3 до 5 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная погода и небольшой снег, местами умеренный. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 2 до минус 7 градусов, в некоторых районах также возможны небольшие осадки в виде снега.

Синоптики отмечают, что в регионе будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 742 миллиметров ртутного столба.

Ранее в столичном Дептрансе рекомендовали москвичам использовать для поездок городской транспорт из-за непогоды 12 января. По информации ЦОДД, в понедельник в течение всего дня прогнозируется снег. Также возможно появление гололедицы на дорогах и тротуарах.

В связи с этим водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, не стоит совершать резких маневров и отвлекаться на телефон во время движения, также следует быть особенно внимательными возле пешеходных переходов.

