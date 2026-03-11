Зеленский будет награжден главным европейским орденом "За заслуги"

Фото: ТАСС/Sipa USA/ANP/Koen van Weel

Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом главного ордена Европы "За заслуги". Об этом сообщило издание Politico.

Новую награду учредил Европарламент и ее будут вручать впервые. Отмечается, что ее будут присуждать людям, которые внесли значительный вклад в продвижение европейских ценностей.

Помимо Зеленского, высшую степень ордена – "Выдающийся член ордена" – также получили бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Польши Лех Валенса. Награду второй степени – "Почетный член ордена" – присудили президенту Молдавии Майе Санду, госсекретарю Ватикана Пьетро Паролину и экс-лидеру Финляндии Саули Ниинисте.

Кроме того, были объявлены лауреаты в категории "Член ордена": греческий баскетболист Яннис Адетокунбо, основатель гуманитарной организации World Central Kitchen Хосе Андрес и участники ирландской рок-группы U2.

Победителям вручат знак ордена, ленту и официальный сертификат. Торжественная церемония награждения пройдет в мае.

Ранее Зеленский заявил, что совсем не уверен, будет ли участвовать в будущих выборах в стране. Вместе с тем украинский лидер добавил, что страна сможет провести выборы только после полного окончания конфликта, но никак не в условиях временного перемирия.