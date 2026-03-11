Российские школы получат новое оборудование для кабинетов музыки, ИЗО и физики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

К новому учебному году школы России оснастят современным оборудованием для кабинетов музыки, изобразительного искусства и физики. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Минпросвещения Максим Костенко.

По его словам, в российских школах давно не обновляли оснащение предметных кабинетов – имеющееся оборудование устарело и не соответствует современным требованиям.

Также он добавил, что впервые требования к материально-техническому оснащению включены в образовательные стандарты по инициативе министра Сергея Кравцова. Ранее этот вопрос решали сами школы в зависимости от бюджета, теперь это обязательное условие.

Средства выделяются с 2025 по 2030 год в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". В 2026 году федеральный бюджет направил почти 4 миллиарда рублей, регионы добавят около 300 миллионов. Закупки уже идут, оборудование поступит во все школы к началу учебного года.

Кабинеты музыки получат музыкальные центры, акустические пианино, компьютеры для учителей, портреты композиторов и наборы шумовых инструментов. Для физики закупят лабораторные приборы и расходные материалы для 7–11-х классов.

В 2027 году обновят кабинеты химии и биологии. К 2030-му планируется полностью переоснастить все предметные кабинеты.

Ранее сообщалось, что выпускники новых и приграничных регионов России в 2026 году смогут вновь сдать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ. Предположительно, в текущем году государственный экзамен сдадут 750 тысяч школьников.